Тарута: На войне зарабатывают, власть не заинтересована в ее завершении 

«Сегодняшняя власть ничего не делает, чтобы закончилась война. На войне зарабатывают. Много информации и о контрабанде через границу разграничения и злоупотреблений в »Укроборонпроме». Это означает, что руководство страны войной удерживает власть в своих руках», — заявил внефракцирнный депутат Сергей Тарута в интервью каналу NewsOne.
По мнению политика, нужен новый президент, который будет заниматься этим вопросом 24 часа в день, а не только во время визитов в другие страны. Он предлагает новый «Венский формат» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
«Это будет новый эффективный инструмент для достижения мира. Туда должны входить спецпредставители с серьезными полномочиями от Украины, Франции, Германии, России и США. Он должен работать на постоянной основе и диалог будет вестись постоянно», — заявил депутат.
Механизм освобождения территории, по мнению народного депутата, это вопрос договоренностей.