Аксенов: экипаж «Норда» обеспечили всем необходимым

Глава Крыма рассказал, что морякам предоставили жилье, питание и юридическую помощь

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что экипаж задержанного на Украине российского судна «Норд» обеспечили всем необходимым, включая жилье, питание и юридическую помощь, передает ТАСС

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. Всех моряков, кроме капитана, оштрафовали и отпустили. Позже капитану судна Владимиру Горбенко предъявили обвинения в незаконной ловле рыбы. Ему запретили покидать Украину и посещать Крым. Экипаж не смог покинуть Украину, их задержали и обвинили в попытке незаконного пересечения границы. Сейчас моряки ждут суда.

Аксенов рассказал, что помощь оказывают членам экипажа и их семьям. С ними постоянно работают адвокаты и оказывается материальная поддержка.

«Главное, что за крымчан мы бьемся. Без поддержки их я лично не оставлю, — сказал Аксенов.

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