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Лавров назвал единственный способ не допустить раскола украинского общества
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Лавров назвал единственный способ не допустить раскола украинского общества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ: ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ НЕ ДОПУСТИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСКОЛА УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА — ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МИНСКИХ МЕР
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