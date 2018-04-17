Коломойский поддержит любого, только не Порошенко 

Об этом он рассказал в интервью программы «Схемы».
Игорь Коломойский заявил, что он поддержит любого достойного кандидата, кроме действующего главы государства Петра Порошенко.
Он также сообщил, что не вел ни с кем не заключал никаких договоренностей.
«А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного… Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня», — сказал Коломойский.
Он также назвал чушью информацию о якобы встрече с Тимошенко в Израиле.
«Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался у Женевского озера на фонтане в реальном времени, и вы бы поняли, насколько это смешно», — заявил олигарх.
Как сообщали Схемы, накануне в Женеве в ресторане пятизвездочного отеля Four seasons бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов встретились с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным. В ходе этой встречи обсуждалась возможность Петра Порошенко снова занять президентский пост.