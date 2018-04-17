Ещё
Коломойский поддержит любого, только не Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский поддержит любого, только не Порошенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в интервью программы «Схемы».
Игорь Коломойский заявил, что он поддержит любого достойного кандидата, кроме действующего главы государства Петра Порошенко.
Он также сообщил, что не вел ни с кем не заключал никаких договоренностей.
«А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного… Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня», — сказал Коломойский.
Он также назвал чушью информацию о якобы встрече с Тимошенко в Израиле.
«Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался у Женевского озера на фонтане в реальном времени, и вы бы поняли, насколько это смешно», — заявил олигарх.
Как сообщали Схемы, накануне в Женеве в ресторане пятизвездочного отеля Four seasons бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов встретились с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным. В ходе этой встречи обсуждалась возможность Петра Порошенко снова занять президентский пост.
Украина.ру: последние новости
Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда ВСУ обстреляли военную технику, которую в ЛНР готовили к параду 9 мая Свастика над Украиной. Киев покрывает и использует нацистов - РИА Новости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе55
США ударят по Китаю144
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами67
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа185
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение