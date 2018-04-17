Коломойский поддержит любого, только не Порошенко

Об этом он рассказал в интервью программы «Схемы».

Он также сообщил, что не вел ни с кем не заключал никаких договоренностей.

«А я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного… Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня», — сказал Коломойский.

Он также назвал чушью информацию о якобы встрече с Тимошенко в Израиле

«Жаль, что вы мне не позвонили раньше, я бы сфотографировался у Женевского озера на фонтане в реальном времени, и вы бы поняли, насколько это смешно», — заявил олигарх.