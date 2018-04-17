Ещё
Украинские солдаты подбили в Луганске Т-34 времен ВОВ, который воевал с фашистами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские солдаты подбили в Луганске Т-34 времен ВОВ, который воевал с фашистами 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Русская Весна
В ходе очередного раунда минских переговоров, запланированного на 18 апреля, представители самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР) планируют поднять вопрос обстрела украинскими военными Луганска из крупнокалиберной артиллерии.
Как передает «Интерфакс», об этом заявил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.
ВСУ нанесли удар по военному училищу, где сейчас идут тренировки в преддверии Парада Победы 9 мая. Ранее власти ЛНР были вынуждены опровергать предположения украинских СМИ о том, что технику на плацу якобы готовили к боевым действиям.
В результате удара украинских военных по Луганску жертв и пострадавших, к счастью, нет. Однако повреждения получили четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР, а также отреставрированный для Парада Победы легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
Глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня полковник Михаил Филипоненко сообщил, что у танка осколками повреждены корпус, двигатель и топливный бак.
Также он показал наблюдателям Специальной мониторинговой миссии артиллерийские установки времен Второй мировой войны, которые ранее были сняты с постаментов для ремонта и последующего участия в параде Победы в Луганске. В результате обстрела солдатами Вооруженных сил Украины они были посечены осколками, у них повреждены стволы, сообщает Луганский информационный центр.
Вести.Ru: последние новости
Надежда Савченко возобновила голодовку Савченко не смогла пройти полиграф из-за тахикардии и температуры СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Донбасса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО442
Скрипалей отравили жидкостью117
Макрон назвал себя «ровней Путину»162
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа53
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение