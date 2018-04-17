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Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев деньгами
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Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев деньгами 

RT на русском 1 час назад
Верховная рада Украины планирует заменить бесплатное питание детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, ежемесячными денежными выплатами.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
В законопроекте прописывается, что ежемесячная денежная помощь устанавливается для школьников, учеников профтехучилищ, студентов колледжей и училищ, расположенных на загрязнённых радиацией территориях, а также для детей-инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы.
Отмечается, что порядок процедуры и суммы установит правительство.
Ранее сообщалось, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двоих иностранцев.
RT на русском: последние новости
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