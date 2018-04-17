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Политтехнолог: Аваков добивает рейтинг Порошенко
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Политтехнолог: Аваков добивает рейтинг Порошенко 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Политтехнолог Сергей Гайдай, считает, что руководитель МВД Арсен Аваков вышел за пределы зоны своей ответственности, что вызывает сомнения и подозрения в искренности намерений министра.
«Инициировать публичное обсуждение вопроса, который может стоить политической карьеры президента, говорит о том, что Аваков ведет свою политическую игру против Порошенко», — заявил эксперт на канале NewsOne.
Он подчеркнул, что за год вернуть Донбасс невозможно, и Арсен Аваков это прекрасно понимает. Кроме того, он также знает, что убедить президента РФ Владимира Путина согласиться на этот план — нереально.
В этой связи, журналисты вспомнили и ранее сделанное заявление министра внутренних дел в интервью «Украинской правде» о том, что возвращение Донбасса это главная миссия Порошенко.
«Порошенко обязан вернуть Донбасс. Как бы тяжело не было, даже если это будет стоить ему переизбрания. Но это его миссия как президента и как государственного деятеля», — сказал Аваков в интервью журналистам несколько месяцев назад.
Такими заявлениями, считает эксперт, Аваков добивает рейтинг президента. Понятно, что в выборе между возвратом Донбасса или вторым сроком президентства Порошенко выберет второй вариант.
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