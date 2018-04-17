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Украина заподозрила всех судей Конституционного суда РФ в нарушении своей территориальной целостности
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Украина заподозрила всех судей Конституционного суда РФ в нарушении своей территориальной целостности 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.
«Буквально вчера пришел запрос в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)», — сказал Карапетян.
Он напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, а также высших должностных лиц Минобороны РФ.
«У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился. И каждый вопрос — выдачи, оказания правовой помощи — мы рассматриваем отдельно», — добавил замгенпрокурора.
Крым вошел в состав РФ в результате референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
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