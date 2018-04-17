Украина заподозрила всех судей Конституционного суда РФ в нарушении своей территориальной целостности

Об этом сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.

«Буквально вчера пришел запрос в отношении судей Конституционного суда РФ , всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму )», — сказал Карапетян.

«У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился. И каждый вопрос — выдачи, оказания правовой помощи — мы рассматриваем отдельно», — добавил замгенпрокурора.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.