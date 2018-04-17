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На Украине происходит правовое одичание, считает судья КС России
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На Украине происходит правовое одичание, считает судья КС России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинская судебная система проявляет правовое одичание и подверженность политизации, заявил судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев, комментируя запрос Киева в отношении своих коллег, подозреваемых в покушении на государственную целостность Украины.
Во вторник заместитель генерального прокурора Саак Карапетян сообщил о получении запроса от Киева в отношении российских судей Конституционного суда, подозреваемых в покушении на государственную целостность Украины. В марте КС РФ сообщил, что судьи вызваны в украинскую Генпрокуратуру в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму.
"Что называется, собаки лают, караван идет вперед. Жалко конечно, что наши коллеги на Украине проявляют такое правовое одичание, такую дикость. Такая ужасная политизация. Я был более высокого мнения о правовой культуре на Украине", — цитирует Гаджиева издание «Политика Сегодня».
Судья отметил, что, по его мнению, запрос Киева — это блеф, который не будет иметь никаких последствий. Тем более что президент Украины Петр Порошенко еще полтора года назад запретил въезд в страну всем судьям Конституционного суда РФ.
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