На Украине процветает мошенничество в сфере госреестров

Об этом заявил лидер депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины

«Реформа децентрализации выявила хронические заболевания страны — рейдерство в структурах власти» — сказал он.

По мнению политика, хорошая административная реформа, основная цель, которой было упростить разрешительные процедуры для людей, в итоге обернулась злоупотреблениями служебным положением органами регистрации на местах.

В качестве примера депутат привел инцидент в селе Коцюбинском Киевской области, когда государственный регистратор поменял избранного руководителя сельского совета на самозванца.

«Скоро регистраторы начнут массово менять мэров городов и влиять на волеизъявление граждан», — предупредил депутат.

Он обратил внимание, что если такое позволяют себе регистраторы на уровне государственных органов, то можно представить, что творится на уровне регистрации частной собственности.

«На Винничине регистратор незаконно передал в частную собственность 373 гектара земли от одного аграрного предприятия другому. На Харьковщине незаконно разрешает продать магазин мебели, и таких случаев уже тысячи на сегодняшний день», — заявил Москаленко.