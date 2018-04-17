Ещё
На Украине процветает мошенничество в сфере госреестров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине процветает мошенничество в сфере госреестров 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил лидер депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины.
«Реформа децентрализации выявила хронические заболевания страны — рейдерство в структурах власти» — сказал он.
По мнению политика, хорошая административная реформа, основная цель, которой было упростить разрешительные процедуры для людей, в итоге обернулась злоупотреблениями служебным положением органами регистрации на местах.
В качестве примера депутат привел инцидент в селе Коцюбинском Киевской области, когда государственный регистратор поменял избранного руководителя сельского совета на самозванца.
«Скоро регистраторы начнут массово менять мэров городов и влиять на волеизъявление граждан», — предупредил депутат.
Он обратил внимание, что если такое позволяют себе регистраторы на уровне государственных органов, то можно представить, что творится на уровне регистрации частной собственности.
«На Винничине регистратор незаконно передал в частную собственность 373 гектара земли от одного аграрного предприятия другому. На Харьковщине незаконно разрешает продать магазин мебели, и таких случаев уже тысячи на сегодняшний день», — заявил Москаленко.
Он отметил, что граждане Украины при этом не видят роли государства, которое должно по Конституции защищать право частной собственности.
Украина.ру: последние новости
Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда Украинские войска обстреляли под Горловкой школьный автобус Гарбуз с флагом: Еще пара лет и в Луганске будет пустыня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю117
Крымский мост потроллил Украину97
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа71
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма65
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой49
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение