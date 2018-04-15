Киев нанял киллеров для Захарченко и Пасечника

Киев готовит покушение на руководство народных республик Донбасса. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко. По ее словам, ведомство располагает данными о планируемых на территории народных республик Донбасса диверсионно-террористических актах и покушениях на руководителей ЛНР и ДНР. По данным МГБ, ликвидация глав республик поручена спецслужбами Украины частной структуре.

«Недалеко от населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области создается частная база по подготовке членов диверсионно-террористических групп», — сообщила Любенко.

Согласно полученной информации, обучением диверсантов взрывному и снайперскому делу руководит гражданин Грузии Маруашвили, принимавший участие в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году. Любенко также уточнила, что частный тренировочный лагерь, по предварительным данным, создан по инициативе и на средства одного из праворадикальных депутатов Верховной рады Украины

«Фактически данное лицо является промежуточным звеном между террористами и украинскими спецслужбами, созданным для того, чтобы скрыть следы причастности государственных органов к террористической деятельности», — подчеркнула она.

Однако смогут ли они совершить успешные покушения на первых лиц республик? И почему спецслужбы действуют не напрямую, а пытаются осуществить свои задачи при помощи частных структур? Наконец, можно ли считать, что если информация раскрыта, то покушения, по меньшей мере, откладываются?

Об этом мы спросили у наших экспертов.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что информация о подготовке покушений на глав республик достаточно серьезна.

— Такой вывод позволяют сделать не только логические умозаключения, но и анализ всех предшествующих действий киевского режима. Как мы помним, в тексте Минских соглашений прописана амнистия участников общественно-политических процессов в Донбассе. Что же делает Киев? Поправ дух и букву Минских соглашений, на заключении которых, я напомню, настояла именно украинская сторона после очередного позорного поражения от ополченцев ДНР-ЛНР, Киев занимается целенаправленным и систематическим террором. Массовым террором против гражданского населения республик. Адресным террором против руководителей ДНР и ЛНР, которые были неугодны киевскому режиму. Погиб целый ряд знаковых командиров первой волны, убит начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко

Киев резко повысил террористическую активность. Прежде всего это касается пиратских действий украинцев на море, но не только. Озвученная информация о подготовке покушений на глав ДНР-ЛНР ложится в общую канву политики террора, последовательно проводимого Киевом. Помноженного на выгодную, с точки зрения украинского правящего режима, внешнеполитическую конъюнктуру.

Действуя против России и республик Донбасса Украина продолжает действия Великобритании США . Больше чем уверен, что все атаки украинцев (на мирные суда, покушения на глав республик, нападения на здания дипмиссий России и пр.) согласованы с американцами.

И ещё немаловажная деталь, которая затрагивает сугубо украинские интересы: украинцы не трогали тех руководителей и политиков республик, которые своими действиями наносили вред Донбассу или даже являются агентами влияния. Покушение на Плотницкого в августе 2016 года являлось постановочным: Плотницкий и его окружение своими действиями наносили вред ЛНР больше, чем сами украинцы. Поэтому покушений на него и не было. Как говорят сведущие люди, Плотницкий заплатил немалую сумму специалистам для имитации покушения на его бесценную особу.

Захарченко и Пасечник, я уверен, представляют угрозу украинским интересам. Отношение к Александру Захарченко в Донбассе непростое, у него есть открытые критики (Ходаковский, Пургин и их мнение заслуживает внимания). Есть немало завистников в среде новорожденного донбасского псевдо-политикума, являющего собой примитизированный вариант украинского политикума. Но то, что Захарченко лично участвовал в опасных сражениях и пользуется авторитетом в военных кругах — бесспорно. К тому же, он является медийным лицом, знаменем всего Донбасса в глазах всего мира. К тому же плохо ли, хорошо ли, но он наладил порядок в республике.

Жители ДНР, жалуясь на проблемы, всегда заканчивают словами: «Но всё же у нас лучше, чем в ЛНР!». Что касается Пасечника … Когда в июне прошлого года я был в командировке в прифронтовых городах ЛНР (Стаханов, Алчевск , Первомайск), на меня произвело гнетущее впечатление тотальная остановка производства. Практически все заводы ЛНР стояли. Нужны ли какие-то еще аргументы в пользу отстранения от власти Плотницкого? Надеюсь, он доживет до суда за свои преступления перед республикой. Только при новом главе ЛНР Леониде Пасечнике наконец-то начался процесс восстановления промышленного потенциала республики, часть заводов запущена. Например, подготовлен к запуску Стахановский завод ферросплавов. Буквально на днях запущен сталелитейный цех Алчевского меткомбината и т. п. Эти дела говорят лучше всяких слов. Восстанавливая промышленное производство в республике, Пасечник автоматически становится неугоден Киеву.

«СП»: — Раскрытие информации повлияет на планы заговорщиков? Покушения отложат?

— Покушения не отложат. Когда глава МИД России Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов предупредили мир, используя мощнейшие медийные ресурсы, о подготовке провокации с химическим оружием в Восточной Гуте это всё равно не смогло остановить провокацию. Предупреждения прозвучали гласом вопиющего в пустыне. Сегодняшняя реальность западной демократии словно шагнула со страниц романа Оруэлла «1984». Министерство правды работает на полную мощность и работает очень эффективно. Что уж говорить о какой-то периферийной с точки зрения мировых СМИ новости о подготовке покушений на глав ДНР и ЛНР? Я надеюсь только на эффективную работу МГБ в обоих республиках.

«СП»: — В заявлении МГБ ведь речь может идти не только о покушении на глав, но и о чем-то большем?

— Безусловно. Выше я говорил, что Киев очень последователен в своих действиях по организации точечного террора. Главы республик — знаковые медийные фигуры. Но будут попытки устранения и менее засвеченных людей, от которых зависит функционирование военного и гражданского аппарата республик.

«СП»: — А чем ответят республики Донбасса и Россия в ответ на террористическую активность Киева и попытки покушения на своих руководителей? Неужели очередным сотрясениям воздуха?

— Украина нагло попирает Минск , ведет террористическую войну и против ДНР-ЛНР, и против России. На мой взгляд, назрело время ударить агрессора его же оружием. А ещё лучше — заявить о политических последствиях террористической войны для Украины.

— Если есть такая информация, значит, необходимо ее оглашать, — уверена военкор Марина Харькова

— Другое дело, что ни одно предупреждение никогда не предотвращало настоящего серьезного покушения ни на кого: ни на политиков, ни на бизнесменов, ни на военных, ни на знаковых личностей. И Арсен Павлов , и Михаил Толстых знали, что являются объектом охоты спецслужб. Покушения на них были многократные. То же самое было и в отношении погибших Павла Дремова, Алексея Мозгового, других наших потерь. Все знали, что ежедневно рискуют собой. И все продолжали бороться и сражаться. Так что риск отнюдь не выдуманный.

Какие действия можно предпринять в случае покушений? К сожалению, как показывает история любых покушений, ни охрана, ни кортежи, ни убежища, ни бронированные автомобили не становятся преградой, если поставлена та или иная цель, выбран тот или иной диверсионный метод. Конечно, какие-то контрмеры будут предприняты, но это прерогатива местных спецслужб, чьи действия я не в компетенции комментировать.

«СП»: — Зачем Киеву сейчас ликвидировать глав республик? Чего он этим добьется?

— Киевская власть последовательно ведет политику террора и запугивания, обстрелов и уничтожения Донбасса. Нет ни одного намека на мирное разрешение ситуации. Украинской клике выгодна война и именно военный путь она выбрала для подавления сопротивления. Чего Киев добьется покушениями? Как правило, покушения совершаются для устранения неудобных личностей, для решения финансовых вопросов или для достижения пропагандистского эффекта, когда полностью отсутствуют победы или достижений на любом из фронтов — политическом, военном, гуманитарном, идеологическом, экономическом. Какая-то из этих причин или все вместе и есть мотив. Хотя лично мне не понятно, чем именно лидеры республик угрожают тому же Порошенко. Демонстрируется сплошная примиренческая риторика, готовность в одностороннем порядке исполнять пресловутые минские соглашения, идти на определенные компромиссы и никакой ответной террористической деятельности в отношении противника. Даже если гипотетически представить худший вариант, чего не допустят укрепившиеся спецслужбы республик, то смена лиц не приведет к смене курса республик на интеграцию с Россией. Потому что за эти годы в ЛДНР уже выстроена система, где нынешняя украинская националистическая парадигма неприемлема, враждебна и противоестественна.

«СП»: — Насколько, по-вашему, длинные руки у Киева в этом отношении? Под силу ли им успешная ликвидация глав республик? Ведь многих известных командиров достать удалось…

— Четыре года войны, в том числе, диверсионной, показали возможности, силу и слабости обеих сторон. Украинская сторона методами не гнушается, средств не выбирает, потери среди мирного населения ее не волнуют, поэтому террористическая власть способна на что угодно. К сожалению, пока не наблюдается силы, способной ее остановить и наказать. Вот в этом главная проблема.

«СП»: — По данным ведомства, ликвидация глав республик Донбасса поручена спецслужбами Украины частной структуре. Почему спецслужбы не действуют напрямую?

— Думаю, что спецслужбы Украины и частная структура киллеров на самом деле теснейшим образом взаимодействуют, если информация о подготовке покушений верна. Вероятно, списать дело на «частников» нужно, чтобы затем служба безопасности Украины могла заявить в свойственном ей стиле, что «боевики в рамках разборок между собой самоубились». Или какую-то подобную чушь вроде той, что мы в республиках сами себя обстреливаем, или в Луганске был не авианалет ВВС Украины, а некий взорвавшийся кондиционер. То есть, по моему мнению, готовится информационная атака или пропагандистский шум для прикрытия спецоперации.

«СП»: — Раскрытие информации повлияет на планы заговорщиков? Покушения отложат?

— Никогда не слышала, чтобы те или иные покушения отменялись, если о них рассказывали заранее. Возможно, это как раз будет тот самый случай.

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