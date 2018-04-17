Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» — СМИ

Транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» использовались странами НАТО для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, в том числе вертолетов и бронетехники.

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» предупредила армии НАТО, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

В сообщении подчеркнуто, что выход компании «Волга-Днепр» из договора SALIS, по которому страны альянса имеют возможность использовать транспортные Ан-124 «Руслан» по системе предоплаченных часов, станет серьезным ударом для французских войск.

«Мы получили сильные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США », — сообщает издание со ссылкой на источники в вооруженных силах Франции

В сообщении отмечено, что несмотря на наличие самолетов Airbus A400M, Lockheed C-130 Hercules, Transport Allianz C.160 Transall и на поддержку британской армии, у которой имеются транспортники Boeing C-17 Globemaster, французская армия остается зависимой от Ан-124, который используется для перевозки тяжелых грузов. В частности — вертолетов и бронемашин.

Ан-124 «Руслан» — самый тяжелый серийный транспортный самолет в мире, способный перебрасывать грузы до 120 тонн на дальность до 4800 километров.

России авиакомпанией «Волга-Днепр» эксплуатируется 12 самолетов. 16 машин стоит на вооружении ВКС РФ.