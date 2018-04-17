Крым передал часть Тузлы в федеральную собственность 

Правительство Крыма передало часть косы Тузла в федеральную собственность. Об этом говорится в распоряжении, принятом сегодня на заседании Совета министров РК.
На земельном участке площадью 6530 квадратных метров расположен Крымский мост. Как говорится в пояснительной записке к документу, передача участка произошла в рамках реализации объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», предусмотренного ФЦП.
Эта земля ранее на основании договора безвозмездного пользования находилась в пользовании ФКУ «Управления федеральных автодорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства. На участке отсутствуют объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности физических и юридических лиц.
Тузла — остров площадью 3,5 квадратных километра в Керченском проливе Азовского моря между Крымом и Таманью. Остров стал известным в 2003 году в связи с территориальным спором о праве собственности между Украиной и Россией. Между Тузлой и крымским берегом проложен судоходный канал, за проход по которому Украина взимала плату с судов. В то же время в направлении косы Россия начала возводить дамбу, что возмутило политиков соседней страны. Они посчитали это посягательством на украинский статус косы. Конфликт был исчерпан после того, как строительство дамбы близ Тузлы остановилось. С 2014 года Крым, включая косу стали российскими.