Крым передал часть Тузлы в федеральную собственность

Правительство Крыма передало часть косы Тузла в федеральную собственность. Об этом говорится в распоряжении, принятом сегодня на заседании Совета министров РК.

На земельном участке площадью 6530 квадратных метров расположен Крымский мост. Как говорится в пояснительной записке к документу, передача участка произошла в рамках реализации объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», предусмотренного ФЦП.

Эта земля ранее на основании договора безвозмездного пользования находилась в пользовании ФКУ «Управления федеральных автодорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства . На участке отсутствуют объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности физических и юридических лиц.