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В ЛНР заявили, что диверсионные группы ВСУ тренируют инструкторы НАТО
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В ЛНР заявили, что диверсионные группы ВСУ тренируют инструкторы НАТО 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК,17 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что диверсионные группы украинских силовиков в Донбассе готовят инструкторы из стран НАТО.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получен поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, которая была задействована в подготовке украинских диверсантов, действовавших на территории народных республик Донбасса в ущерб государственной безопасности и интересов их граждан", — заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
По данным ведомства, в группу входили четверо подданных Норвегии и один — Дании, а также граждане Канады и Латвии. «Устанавливается причастность выявленных лиц к совершению военных и иных преступлений против мирных жителей Донбасса», — добавили в пресс-службе.
В МГБ уточнили, что следственный отдел министерства государственной безопасности продолжает расследование уголовного дела о военных преступлениях, совершенных украинскими силовиками на территории ЛНР. На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к гибели жителей республики.
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