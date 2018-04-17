В ЛНР заявили, что диверсионные группы ВСУ тренируют инструкторы НАТО

ЛУГАНСК ,17 апр — РИА Новости . Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что диверсионные группы украинских силовиков в Донбассе готовят инструкторы из стран НАТО.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получен поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, которая была задействована в подготовке украинских диверсантов, действовавших на территории народных республик Донбасса в ущерб государственной безопасности и интересов их граждан", — заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

По данным ведомства, в группу входили четверо подданных Норвегии и один — Дании , а также граждане Канады Латвии . «Устанавливается причастность выявленных лиц к совершению военных и иных преступлений против мирных жителей Донбасса», — добавили в пресс-службе.

В МГБ уточнили, что следственный отдел министерства государственной безопасности продолжает расследование уголовного дела о военных преступлениях, совершенных украинскими силовиками на территории ЛНР. На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к гибели жителей республики.