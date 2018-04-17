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Матиос пожаловался на пьянство в рядах ВСУ
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Матиос пожаловался на пьянство в рядах ВСУ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о пьянстве среди военнослужащих.
"За прошлый год только военными прокурорами путем физического посещения воинских частей и соединений для выполнения возложенных законом функций на гауптвахты по админпротоколам были направлены по решению суда 630 военнослужащих и почти 1300 человек вследствие совершения административных правонарушений, в том числе пьянства", — заявил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".
По словам военного прокурора, командование ВСУ "не заинтересовано в том, чтобы выносить сор из избы". Так, согласно новым правилам, для проведения прокурорских проверок в украинской армии необходимо получить письменное разрешение.
При этом административные нарушения в рядах служащих ВСУ тщательно фиксируются международными организациями, заметил Матиос.
"Все, что в состоянии неадекватного поведения вследствие распития спиртных напитков или нарушения требований устава совершил военный на территории в особенный период ведения боевых действий, находится под тщательным вниманием и мониторингом международных институтов, ОБСЕ, а также правоохранительных органов и международного Гаагского суда. Враг, наш сосед, не спит, он так же документирует", — подчеркнул прокурор.
Ранее Матиос сообщал о том, что с 2014 года небоевые потери ВСУ в целом составили более десяти тысяч человек. При этом цифры, озвученные Матиосом, резко отличаются от официальных данных, предоставленных оборонным ведомством. По словам главы украинского Минобороны Степана Полторака, подобная статистика связана с болезнями, нарушением мер безопасности, употреблением алкоголя и самоубийствами.
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