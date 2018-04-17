Матиос пожаловался на пьянство в рядах ВСУ

"За прошлый год только военными прокурорами путем физического посещения воинских частей и соединений для выполнения возложенных законом функций на гауптвахты по админпротоколам были направлены по решению суда 630 военнослужащих и почти 1300 человек вследствие совершения административных правонарушений, в том числе пьянства", — заявил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

По словам военного прокурора, командование ВСУ "не заинтересовано в том, чтобы выносить сор из избы". Так, согласно новым правилам, для проведения прокурорских проверок в украинской армии необходимо получить письменное разрешение.

При этом административные нарушения в рядах служащих ВСУ тщательно фиксируются международными организациями, заметил Матиос.

"Все, что в состоянии неадекватного поведения вследствие распития спиртных напитков или нарушения требований устава совершил военный на территории в особенный период ведения боевых действий, находится под тщательным вниманием и мониторингом международных институтов, ОБСЕ, а также правоохранительных органов и международного Гаагского суда. Враг, наш сосед, не спит, он так же документирует", — подчеркнул прокурор.