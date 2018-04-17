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Украинские военные обстреляли Луганск с целью срыва Парада Победы
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Украинские военные обстреляли Луганск с целью срыва Парада Победы 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
В ночь на вторник украинские силовики обстреляли Луганск с целью срыва парада 9 мая, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что «киевские силовики (…) нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая», передает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр (ЛИЦ).
«Вооруженные силы Украины целенаправленно произвели обстрел, чтобы сорвать проведения парада», — подчеркнул он.
Марочко сообщил также, что при обстреле был уничтожен танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в параде.
Ранее Марочко призывал украинских военнослужащих вспомнить славянские корни и не выполнять преступные приказы Киева.
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