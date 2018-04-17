Украинские военные обстреляли Луганск с целью срыва Парада Победы

В ночь на вторник украинские силовики обстреляли Луганск с целью срыва парада 9 мая, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Марочко сообщил, что «киевские силовики (…) нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая», передает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр (ЛИЦ).

«Вооруженные силы Украины целенаправленно произвели обстрел, чтобы сорвать проведения парада», — подчеркнул он.

Марочко сообщил также, что при обстреле был уничтожен танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в параде.

Ранее Марочко призывал украинских военнослужащих вспомнить славянские корни и не выполнять преступные приказы Киева.