При взрыве на шахте в Донецкой области пострадали семь горняков

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости . Семь горняков пострадали в результате взрыва в шахте на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник госслужба Украины по ЧС.

Накануне поздно вечером в поселке Удачное Покровского района в шахте «Покровская» на глубине 470 метров произошел взрыв воздушно-метановой смеси, сообщили в ведомстве.

"В результате пострадали семь горняков. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали", — говорится в сообщении.

Сообщается, что к аварийно-спасательным работам привлекали шесть отделений государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля Украины.