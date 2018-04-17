При взрыве на шахте в Донецкой области пострадали семь горняков 

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Семь горняков пострадали в результате взрыва в шахте на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник госслужба Украины по ЧС.
Накануне поздно вечером в поселке Удачное Покровского района в шахте «Покровская» на глубине 470 метров произошел взрыв воздушно-метановой смеси, сообщили в ведомстве.
"В результате пострадали семь горняков. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали", — говорится в сообщении.
Сообщается, что к аварийно-спасательным работам привлекали шесть отделений государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля Украины.