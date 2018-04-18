Ещё
В Одессе осквернили памятники Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

В Одессе осквернили памятники Великой Отечественной войны 

RT на русском 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
Вандалы закрасили красной краской названия городов-героев Москвы, Новороссийска и Тулы и написали вместо них населённые пункты из зоны военного конфликта в Донбассе.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым украинских военных к Порошенко Гройсман призвал украинцев быть готовыми к переписи населения Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Крыма
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций342
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Госдеп пригрозил применить силу против России431
США заявили об атаке «российских наемников»178
У России нашелся компромат на США по «Новичку»24
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение