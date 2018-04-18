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В Одессе осквернили памятники Великой Отечественной войны
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В Одессе осквернили памятники Великой Отечественной войны
RT на русском
1 час назад
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Байкал24.ru
Вандалы закрасили красной краской названия городов-героев
Москвы
,
Новороссийска
и Тулы и написали вместо них населённые пункты из зоны военного конфликта в Донбассе.
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