ВСУ ударили по Луганску из артиллерии

В ночь с понедельника на вторник, 17 апреля, украинские военные открыли огонь по Луганску . Обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу народной милиции ЛНР.

«В 01:50 17 апреля зафиксирован артобстрел с направления Макарово в направлении Луганск», — уточнили в пресс-службе.

Последствия обстрела на данный момент выясняются.

За сутки, по имеющимся сведениям, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП-1.

ВСУ обстреливали близлежащие с Калиново, Луганском, Калиновкой и Логвиново территории. Всего по территории ЛНР выпустили порядка 75 снарядов.

По данным украинских силовиков, за сутки донбасские ополченцы 52 раза обстреляли их позиции. В результате погиб один военнослужащий, трое получили ранения, еще двое — боевое травмирование.

С 30 марта на территории Донбасса действует новое «пасхальное» перемирие. Тем не менее, стороны конфликта продолжают выдвигать друг другу обвинения в обстрелах.