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ВСУ ударили по Луганску из артиллерии
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ВСУ ударили по Луганску из артиллерии 

360tv.ru 36 минут назад
В ночь с понедельника на вторник, 17 апреля, украинские военные открыли огонь по Луганску. Обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу народной милиции ЛНР.
«В 01:50 17 апреля зафиксирован артобстрел с направления Макарово в направлении Луганск», — уточнили в пресс-службе.
Последствия обстрела на данный момент выясняются.
За сутки, по имеющимся сведениям, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП-1.
ВСУ обстреливали близлежащие с Калиново, Луганском, Калиновкой и Логвиново территории. Всего по территории ЛНР выпустили порядка 75 снарядов.
По данным украинских силовиков, за сутки донбасские ополченцы 52 раза обстреляли их позиции. В результате погиб один военнослужащий, трое получили ранения, еще двое — боевое травмирование.
С 30 марта на территории Донбасса действует новое «пасхальное» перемирие. Тем не менее, стороны конфликта продолжают выдвигать друг другу обвинения в обстрелах.
Накануне сообщалось, что за сутки украинские силовики 31 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали Горловка, Зайцево, Красный Партизан, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Докучаевск, Саханка, Ленинское и другие населенные пункты.
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