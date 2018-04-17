Украинские силовики обстреляли Луганск 

Украинские силовики в ночь на 17 апреля открыли огонь из арторудий калибром 152 миллиметра по Луганску, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.
Практически в два часа ночи 17 апреля зафиксирован обстрел артиллерией из Макарово в направлении Луганска.
Данные о разрушениях, жертвах и раненых уточняются.
По данным ЛНР, только за последние сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы.
Кроме Луганска, пострадали населённые пункты Калиново, Калиновка и Логвиново.
По данным украинского правительства, ополченцы Донбасса за сутки открывали огонь по их позициям 52 раза, в результате чего погиб один военный и пятеро ранено.