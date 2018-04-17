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Украинские силовики обстреляли Луганск из артиллерии, заявили в ЛНР
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Украинские силовики обстреляли Луганск из артиллерии, заявили в ЛНР 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики в ночь с понедельника на вторник открыли огонь по Луганску из арторудий калибром 152 миллиметра, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
"В 01.50 17 апреля зафиксирован артобстрел с направления Макарово в направлении Луганск", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, последствия обстрела уточняются.
"Всего за сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы", — отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Луганск, Калиновка и Логвиново. Уточняется, что по территории республики было выпущено 75 снарядов.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб.
Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы «52 обстрела позиций вооруженных сил Украины».
"Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб, трое защитников получили ранения и еще два военнослужащих получили боевое травмирование", — говорится в сообщении.
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