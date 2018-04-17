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Евгений Мураев: властям Украины не нужен мир в Донбассе
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Евгений Мураев: властям Украины не нужен мир в Донбассе 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Киеву не нужно прекращение военных действий на юго-востоке страны. В этом уверен депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В эфире местного телеканала Мураев прокомментировал так называемую тактику малых шагов, о которой глава МВД Украины рассказал во время своего американского турне. По мнению Арсена Авакова, этот план устроит всех и в итоге поможет Украине выйти из кризиса.
Евгений Мураев считает подобные заявления предвыборной риторикой, передает телеканал «Россия 24». О том, что мир властям Украины не нужен, по мнению депутата, говорит хотя бы тот факт, что Киев пока не выполнил ни один пункт минских соглашений.
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