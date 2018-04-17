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Верховная Рада: Украина не хочет прекращения конфликта на Донбассе
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Верховная Рада: Украина не хочет прекращения конфликта на Донбассе 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Представитель Рады заявил, что Украина не заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе. Такое мнение на одном из местных телеканалов высказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По его словам, украинские власти не заинтересованы в прекращении войны на территории Донбасса, поэтому и не следуют Минским соглашениям.
«Минские не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — цитирует Мураева РИА «Новости».
При этом депутат уточнил, что внефракционные и оппозиционные депутаты все-таки предлагают варианты законопроектов для выполнения Минских соглашений в рамках избирательных кампаний.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на окраине Горловки в Донбассе украинские военные обстреляли из стрелкового оружия школьный автобус с детьми. Об этом заявил и.о. главы городской администрации Иван Приходько. По словам Приходько, в автобусе находились около 30 детей, но, к счастью, они не пострадали.
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