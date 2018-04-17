В Верховной Раде не хотят скорейшего прекращения конфликта в Донбассе

По словам украинского парламентария, киевские власти намеренно игнорируют Минские соглашения, поскольку скорейшее завершение конфликта на востоке страны их не интересует.

Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта

— депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Украинский парламентарий также отметил, что дискуссии об урегулировании ситуации в Донбассе будут использованы исключительно для поднятия собственных политических рейтингов и «продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии».

Тем не менее, Евгений Мураев уточнил, что «именующие себя оппозиционными» политики и внефракционные депутаты Верховной Рады все же предлагают некоторые законопроекты для выполнения Минских соглашений.