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В Верховной Раде не хотят скорейшего прекращения конфликта в Донбассе
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В Верховной Раде не хотят скорейшего прекращения конфликта в Донбассе 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Киев не заинтересован в скором прекращении кровопролитного конфликта на территории Донбасса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Евгения Мураева.
По словам украинского парламентария, киевские власти намеренно игнорируют Минские соглашения, поскольку скорейшее завершение конфликта на востоке страны их не интересует.
Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта
— депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
Украинский парламентарий также отметил, что дискуссии об урегулировании ситуации в Донбассе будут использованы исключительно для поднятия собственных политических рейтингов и «продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии».
Тем не менее, Евгений Мураев уточнил, что «именующие себя оппозиционными» политики и внефракционные депутаты Верховной Рады все же предлагают некоторые законопроекты для выполнения Минских соглашений.
Экс‐председатель Верховной рады Александр Мороз сообщил, что Донбасс, скорее всего, «вернется в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована.» По словам украинского политика, сегодня все важные политические решения для Киева разрабатывает и принимает Вашингтон.
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