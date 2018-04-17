В Раде заявили, что Украина не хочет прекращения конфликта в Донбассе

По словам парламентария, украинские власти не выполняют Минские соглашения, поскольку прекращение войны их не волнует. В частности, депутат указывает на невыполнение Киевом трех пунктов договоренностей.

"Минские (соглашения. — Прим. ред.) не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах (на Донбассе. — Прим. ред.), ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта", — отметил Мураев.

Однако, подчеркнул депутат, разговоры о урегулировании на Донбассе «продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии».

Парламентарий также добавил, что внефракционные и «именующие себя оппозиционными» депутаты Рады все же предлагают законопроекты для выполнения Минских соглашений.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против непризнанных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.