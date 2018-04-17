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В Раде заявили, что Украина не хочет прекращения конфликта в Донбассе
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В Раде заявили, что Украина не хочет прекращения конфликта в Донбассе 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 112».
По словам парламентария, украинские власти не выполняют Минские соглашения, поскольку прекращение войны их не волнует. В частности, депутат указывает на невыполнение Киевом трех пунктов договоренностей.
"Минские (соглашения. — Прим. ред.) не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах (на Донбассе. — Прим. ред.), ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта", — отметил Мураев.
Однако, подчеркнул депутат, разговоры о урегулировании на Донбассе «продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии».
Парламентарий также добавил, что внефракционные и «именующие себя оппозиционными» депутаты Рады все же предлагают законопроекты для выполнения Минских соглашений.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против непризнанных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
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