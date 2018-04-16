Российский военный, обвиняемый в причастности к авиакатастрофе MH17, хвастался сослуживцу об ордене из рук Путина

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила заочное расследование в отношении российского военнослужащего

Сергея Дубинского , которого СМИ ранее называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), известным под псевдонимом Хмурый, а также обвиняли в причастности к гибели на Донбассе самолета Boeing 777 (рейс MH17).

Тем временем проект

"Донбасс. Реалии"

опубликовал материал, посвященный объявленному в международный розыск Дубинскому. Журналисты, в частности, разыскали бывшего сослуживца россиянина Сергея Тиунова . В разговоре с корреспондентом мужчина, среди прочего, рассказал о том, что Дубинский хвастался орденом, полученным из рук президента РФ Владимира Путина

"Он награжден семью боевыми орденами. Таких не так много в России . И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и знаменитый режиссер Михалков . Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский — в боевом", — рассказал на камеру Тиунов (в видео он говорит по-украински).

Отметим, что режиссер Никита Михалков является полным кавалером Орденом «За заслуги перед Отечеством» (ордена разных степеней он получил в 1995, 2005, 2010 и 2015 годах). Такие ордена обычно получают гражданские лица, военнослужащие за отличия в боевых действиях награждаются орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

Тиунов пересекался с Дубинским во время обмена военнопленных на Донбассе

В 1985 году Тиунов закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане . В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский. Ветераны начали активно общаться в интернете в начале 2000-х годов, а затем несколько раз встречались лично.

По словам собеседника журналистов, в 2014 году они вместе с Дубинским вновь пересеклись во время обмена военнопленных на Донбассе. Во время личного разговора Тиунов поинтересовался у Дубинского его мнением относительно виновных в крушении пассажирского самолета на Донбассе. «Это они из Москвы », — сказал тогда Дубинский.

Уже после этого разговора Тиунов вновь встречался с бывшим сослуживцем. По его словам, он предлагал Дубинскому, так как на тот момент делом о крушении MH17 уже занялись «европейские инстанции», дать показания и рассказать все, что он знает, в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Однако Дубинский отказался.

Напомним, что в ходатайстве СБУ, поданном ранее в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, было указано, что 7 июля 2014 года генерал-майор Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, исполняя приказ руководства спецслужб РФ, создал и лично возглавил управление военной разведки ДНР.

В его состав вошли как граждане Украины из Славянска Краматорска и Константиновки Донецкой области, так и более 800 граждан России, в том числе бывшие и действующие кадровые сотрудники спецслужб РФ, с опытом боевых действий в Афганистане, Приднестровье и Чечне

По информации СМИ, Дубинский использовал позывной Хмурый и возглавлял разведуправление с 7 июля 2014-го по 2 января 2015 года. Затем он был отозван своим руководством в Москву и отстранен от исполнения обязанностей в связи с использованием своего положения с целью личного обогащения. Федеральная служба безопасности РФ запретила ему въезд в Донбасс.

23 августа 2017 года Украина направила Генеральной прокуратуре РФ запрос о предоставлении международной правовой помощи путем вручения процессуальных документов Дубинскому. По данным украинской контрразведки, он скрывается на хуторе Большой Лог, расположенном в Аксакайском районе Ростовской области

Ходатайство СБУ относительно Дубинского суд удовлетворил 14 декабря. Кроме того, суд разрешил заочное расследование в отношении семи бывших подчиненных Дубинского — сотрудников разведуправления ДНР: четырех граждан Украины с позывными Тихий, Бокс, Крот, Расторгуев (Пелех) и трех граждан России с позывными Михаил, Гюрза (Халиф) и Рязань

В феврале 2017 года международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорилось, что Дубинский контролировал транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук», из которой был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе.

В декабре 2017-го Bellingcat и российское издание The Insider сообщили о возможной причастности к крушению самолета еще одного высокопоставленного российского военного — генерал-полковника в отставке