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Российский военный, обвиняемый в причастности к авиакатастрофе MH17, хвастался сослуживцу об ордене из рук Путина
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Российский военный, обвиняемый в причастности к авиакатастрофе MH17, хвастался сослуживцу об ордене из рук Путина 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Служба безопасности Украины (СБУ) завершила заочное расследование в отношении российского военнослужащего
Сергея Дубинского, которого СМИ ранее называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), известным под псевдонимом Хмурый, а также обвиняли в причастности к гибели на Донбассе самолета Boeing 777 (рейс MH17).
Тем временем проект
"Донбасс. Реалии"
опубликовал материал, посвященный объявленному в международный розыск Дубинскому. Журналисты, в частности, разыскали бывшего сослуживца россиянина Сергея Тиунова. В разговоре с корреспондентом мужчина, среди прочего, рассказал о том, что Дубинский хвастался орденом, полученным из рук президента РФ Владимира Путина.
"Он награжден семью боевыми орденами. Таких не так много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и знаменитый режиссер Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский — в боевом", — рассказал на камеру Тиунов (в видео он говорит по-украински).
Отметим, что режиссер Никита Михалков является полным кавалером Орденом «За заслуги перед Отечеством» (ордена разных степеней он получил в 1995, 2005, 2010 и 2015 годах). Такие ордена обычно получают гражданские лица, военнослужащие за отличия в боевых действиях награждаются орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами.
Тиунов пересекался с Дубинским во время обмена военнопленных на Донбассе
В 1985 году Тиунов закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане. В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский. Ветераны начали активно общаться в интернете в начале 2000-х годов, а затем несколько раз встречались лично.
По словам собеседника журналистов, в 2014 году они вместе с Дубинским вновь пересеклись во время обмена военнопленных на Донбассе. Во время личного разговора Тиунов поинтересовался у Дубинского его мнением относительно виновных в крушении пассажирского самолета на Донбассе. «Это они из Москвы», — сказал тогда Дубинский.
Уже после этого разговора Тиунов вновь встречался с бывшим сослуживцем. По его словам, он предлагал Дубинскому, так как на тот момент делом о крушении MH17 уже занялись «европейские инстанции», дать показания и рассказать все, что он знает, в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Однако Дубинский отказался.
Напомним, что в ходатайстве СБУ, поданном ранее в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, было указано, что 7 июля 2014 года генерал-майор Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, исполняя приказ руководства спецслужб РФ, создал и лично возглавил управление военной разведки ДНР.
В его состав вошли как граждане Украины из Славянска, Краматорска и Константиновки Донецкой области, так и более 800 граждан России, в том числе бывшие и действующие кадровые сотрудники спецслужб РФ, с опытом боевых действий в Афганистане, Приднестровье и Чечне.
По информации СМИ, Дубинский использовал позывной Хмурый и возглавлял разведуправление с 7 июля 2014-го по 2 января 2015 года. Затем он был отозван своим руководством в Москву и отстранен от исполнения обязанностей в связи с использованием своего положения с целью личного обогащения. Федеральная служба безопасности РФ запретила ему въезд в Донбасс.
23 августа 2017 года Украина направила Генеральной прокуратуре РФ запрос о предоставлении международной правовой помощи путем вручения процессуальных документов Дубинскому. По данным украинской контрразведки, он скрывается на хуторе Большой Лог, расположенном в Аксакайском районе Ростовской области.
Ходатайство СБУ относительно Дубинского суд удовлетворил 14 декабря. Кроме того, суд разрешил заочное расследование в отношении семи бывших подчиненных Дубинского — сотрудников разведуправления ДНР: четырех граждан Украины с позывными Тихий, Бокс, Крот, Расторгуев (Пелех) и трех граждан России с позывными Михаил, Гюрза (Халиф) и Рязань.
В феврале 2017 года международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорилось, что Дубинский контролировал транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук», из которой был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе.
В декабре 2017-го Bellingcat и российское издание The Insider сообщили о возможной причастности к крушению самолета еще одного высокопоставленного российского военного — генерал-полковника в отставке
Николая Ткачева
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.
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