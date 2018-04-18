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«Оппозиционный блок» оспорил в КС Украины закон о реинтеграции Донбасса
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«Оппозиционный блок» оспорил в КС Украины закон о реинтеграции Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Украинская партия «Оппозиционный блок» оспорила в Конституционном суде (КС) Украины закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором», сообщается в среду на сайте партии.
"Народные депутаты от «Оппозиционного блока» и других фракций подали представление в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционным так называемого закона о реинтеграции Донбасса", — говорится в сообщении.
По словам депутата партии Василия Нимченко, принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, искажением личного волеизъявления депутатов и фальсификацией результатов голосования.
"Закон, исходя из его правовой природы, сущности и цели, противоречит более чем 20 статьям конституции Украины, но и не это главное. Главное то, что приняв закон о реинтеграции, Украина, по сути, отказалась от выполнения минских соглашений, которые предусматривают решение вооруженного конфликта на востоке политико-правовым путем, и стала на путь утверждения диктатуры", — цитирует слова Нимченко пресс-служба «Оппозиционного блока».
По его мнению, идеология закона не имеет ничего общего с реинтеграцией Донбасса, единением украинцев по обе стороны линии соприкосновения, восстановлением инфраструктуры и экономического базиса.
"К сожалению, закон о реинтеграции — это не шаг к установлению мира на Украине, а шаг к новому витку эскалации вооруженного противостояния, который выгоден «партии войны», получающей от этого свои дивиденды. Мы обратились в Конституционный суд за защитой прав всех украинских граждан, в том числе жителей временно неподконтрольных территорий, конституционного правопорядка и недопустимости превращения Украины в полицейское государство с элементами военной диктатуры", — добавил депутат.
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