Италия готова к сотрудничеству по разминированию в Донбассе, заявили в Раде

Стороны обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе, работу минских групп по урегулированию конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , проблемы препятствия работы миссии. Геращенко также сообщила, что обсудила с послом двусторонние отношения и вопросы активизации межпарламентского диалога. Италия с 1 января председательствует в ОБСЕ.

"Италия в рамках своего председательства уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, теме защиты гражданского населения, и готова активизировать сотрудничество в сфере гражданского разминирования. Это очень актуально для нас", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.