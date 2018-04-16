Ещё
Италия готова к сотрудничеству по разминированию в Донбассе, заявили в Раде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Италия готова к сотрудничеству по разминированию в Донбассе, заявили в Раде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Украина и Италия готовы активизировать сотрудничество в сфере гражданского разминирования в Донбассе, заявила в понедельник первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко по итогам встречи с послом Италии Давидом Ла Чечилия.
Стороны обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе, работу минских групп по урегулированию конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, проблемы препятствия работы миссии. Геращенко также сообщила, что обсудила с послом двусторонние отношения и вопросы активизации межпарламентского диалога. Италия с 1 января председательствует в ОБСЕ.
"Италия в рамках своего председательства уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, теме защиты гражданского населения, и готова активизировать сотрудничество в сфере гражданского разминирования. Это очень актуально для нас", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
РИА Новости: последние новости
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт Глава КС Украины призвал местных властей отменить решения по русскому языку Основатель Pink Floyd обвинил "Белые каски" в пропаганде для террористов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Россия получила неожиданную поддержку121
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России102
Действия России встревожили Израиль517
Трамп хочет встретиться с Путиным137
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение