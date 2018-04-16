Украина приготовилась к «худшему сценарию» в Донбассе

МИД Украины призвал готовиться к «худшему сценарию» в Донбассе

Киев считает вероятным «нанесение Россией удара» по Украине после произошедшего в Сирии . Об этом «Укринформу» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина [президента России Владимира] Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем Министерства иностранных дел Словакии Лукашем Паризеком — прим. «Ленты.ру») я был на востоке [Украины], и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию», — сообщил Боднар.

Он указал, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину, поскольку на востоке этой страны возможен «очередной удар со стороны России, который надо будет отбивать всем миром».

«Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору», — заявил замминистра.