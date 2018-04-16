Дмитрий Корнейчук: Аваков будет новым премьером

Аваков пытается показать, что он самостоятельный игрок. Интервью, в котором он рассказал о своей стратегии возвращения Донбасса, он сделал до отъезда в Вашингтон. А туда он поехал предлагать себя в качестве не альтернативного президента, а в качестве потенциального премьера при новом президенте. Скорее всего, он хочет договориться о кресле главы правительства при Юлии Тимошенко », — предположил эксперт.

Кроме того, считает он, Аваков расскажет представителю Госдепа , с которым у него будет встреча, о том, что он может обеспечить победу на выборах нужному Штатам кандидату за счет контроля МВД и добробатов.

Так, если ему дают команду поддержать Тимошенко, он включает все рычаги, чтобы пресечь все фальсификации со стороны команды Порошенко. Если же Америка решит оставить Порошенко, то Аваков проследит, чтобы фальсификации со стороны штаба главы государства фальсификации произошли.

«Одновременно с этим, позиционируя себя, как премьер и определенный игрок, он предлагает свой вариант реинтеграции Донбасса. А в глобальном плане его схема совпадает с «планом Расмуссена» — а на самом деле план Трампа-Путина — но имеет свою региональную особенность. Главное, что и в США , и в Украине Арсен Аваков пытается заявить о себе, как о миротворце. Потому что с 2014 года о нем сложилось мнение, как о ястребе», — прикинул политолог.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил вводить миротворцев на территорию Донбасса поэтапно.