ЕС не желает видеть в Украине «восточного партнера»

Рикард Йозвяк. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист «Радио Свобода»

«В проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о «европейской перспективе» Украины и о модели «ВП+». Большинство государств-членов ЕС не согласятся на такую ​​формулировку…», — говорится в сообщении журналиста.

the draft final statement of the EU-#Ukraine parliamentary association committee talks about both Ukraine's «European perspective» & about an #EaP+ model. most EU member states would not agree on such a promising language…

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 апреля 2018 г.

Как сообщается на сайте Европарламента, Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС собраться в среду, 18 апреля.

Молдавии. Напомним, в начале месяца в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат «Восточного партнерства+», который направлен на оказание помощи Украине, Грузии

Напомним, госпереворот на Украине в 2014 году начинался под лозунгами «евроинтеграции». Однако еще до майдана было известно, что Украина интересует ЕС только в качестве товарной колонии, которая будет покупать европейские товары и расплачиваться за них своими природными ресурсами.