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ЕС не желает видеть в Украине «восточного партнера»
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ЕС не желает видеть в Украине «восточного партнера» 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в Twitter написал журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«В проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о «европейской перспективе» Украины и о модели «ВП+». Большинство государств-членов ЕС не согласятся на такую ​​формулировку…», — говорится в сообщении журналиста.
the draft final statement of the EU-#Ukraine parliamentary association committee talks about both Ukraine's «European perspective» & about an #EaP+ model. most EU member states would not agree on such a promising language…
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 апреля 2018 г.
Как сообщается на сайте Европарламента, Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС собраться в среду, 18 апреля.
Напомним, в начале месяца в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат «Восточного партнерства+», который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдавии.
Напомним, госпереворот на Украине в 2014 году начинался под лозунгами «евроинтеграции». Однако еще до майдана было известно, что Украина интересует ЕС только в качестве товарной колонии, которая будет покупать европейские товары и расплачиваться за них своими природными ресурсами.
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