В ЛНР сообщили о двух погибших ополченцах за время «пасхального» перемирия

ЛУГАНСК , 16 апр — РИА Новости . Два ополченца погибли и девять получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за время «пасхального» перемирия, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"С начала «пасхального» перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, по территории нашей республики было выпущено более 700 мин и снарядов. Агрессия украинских боевиков унесла жизни двух военнослужащих Народной милиции ЛНР, еще девять получили ранения", — заявил Марочко.