Сторонники Киева заявили об уничтожении позиции ополченцев «Фурункул»

На Светлодарской дуге силы ВСУ уничтожили позицию «Фурункул» на территории Донбасса, утверждают в соцсетях.

Силы ДНР несут потери в военной технике и «живой силе» в районе Светлодарской дуги, написал в своем Facebook волонтер-снабженец ВСУ Юрий Мисягин.

С помощью артиллерийских обстрелов украинские силовики уничтожили позицию «Фурункул», которую ополченцы удерживали с 2015 года, утверждает Мисягин. По его словам, позиция принесла «очень много неприятностей и горя» отрядам ВСУ.

Он также заявил, что были уничтожены также шесть огневых точек и ВОП. Пять ополченцев якобы погибли, есть немало раненых, добавил Мисягин.