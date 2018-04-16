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Сторонники Киева заявили об уничтожении позиции ополченцев «Фурункул»
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Сторонники Киева заявили об уничтожении позиции ополченцев «Фурункул» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Светлодарской дуге силы ВСУ уничтожили позицию «Фурункул» на территории Донбасса, утверждают в соцсетях.
Силы ДНР несут потери в военной технике и «живой силе» в районе Светлодарской дуги, написал в своем Facebook волонтер-снабженец ВСУ Юрий Мисягин.
С помощью артиллерийских обстрелов украинские силовики уничтожили позицию «Фурункул», которую ополченцы удерживали с 2015 года, утверждает Мисягин. По его словам, позиция принесла «очень много неприятностей и горя» отрядам ВСУ.
Он также заявил, что были уничтожены также шесть огневых точек и ВОП. Пять ополченцев якобы погибли, есть немало раненых, добавил Мисягин.
Ранее украинские СМИ писали, что на Светлодарском направлении в пятницу проходили бои между ополченцами и ВСУ под Троицком. Силы ДНР якобы проводили атаки в районе Зайцево и Светлодарска. В субботу состоялись столкновения пол Луганском и в районе Майорска, а также в Троицком.
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