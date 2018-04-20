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Лукашевич обвинил Киев в срыве перемирия в Донбассе
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Лукашевич обвинил Киев в срыве перемирия в Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evgeniy Maloletka/AP
Украинские силовики сорвали "пасхальное перемирие" в Донбассе, передает РИА "Новости" заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Он напомнил, что 29 марта лидеры стран "нормандского формата", в том числе и президент Украины Петр Порошенко, подчеркивали важность строгого соблюдения перемирия и подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей.
"Киев делает вид, будто минские договоренности не касаются Украины. Если западные страны реально хотят мира на Украине, то в их силах использовать имеющееся значительное влияние — политическое и финансовое — на Киев, чтобы добиться выполнения минских договоренностей", — сказал он.
Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что "пасхальное" перемирие, которое вступило в силу 30 марта, оказалось самым провальным.
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