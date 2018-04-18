Контактная группа оценит результаты пасхального перемирия

МИНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет в среду на фоне нового осложнения российско-украинских отношений и в условиях, когда ни по одному из направлений переговоров нет сколько-нибудь значимого прогресса.

Не оправдало надежд пасхальное перемирие, объявленное с 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 10 апреля в очередной раз не состоялось разведение сил в районе Станицы Луганской. Нет новостей и о каком-либо продвижении в переговорах о пленных — диалог застопорился из-за отсутствия у украинской стороны официальной позиции по обмену.

Негативным фоном для переговорного процесса стал и ряд новых антироссийских шагов Украины, когда в условиях развязанного Лондоном дипломатического скандала Киев поспешил выслать российских дипломатов, вслед за США анонсировал новые санкции против РФ , а в конце прошлой недели президент Петр Порошенко заявил о пересмотре Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 5 апреля заявил о политическом тупике в минском процессе. Он отметил, что требуется активизация международных усилий на другом уровне, и прежде всего в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция ФРГ ). «Требуется крупный маневр, поскольку минская платформа достаточно ограничена. Нужен импульс высшего уровня», — сказал он.

Между тем новых встреч «нормандской четверки» пока не предвидится, сообщил недавно, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин . «Тем более в нынешней сильно испорченной атмосфере я не очень представляю, о чем могли бы говорить участники „нормандского формата“, — сказал дипломат.

Создать механизм контроля

В этих условиях главным направлением усилий контактной группы остаются вопросы безопасности. Полпред РФ Борис Грызлов , подводя итоги первых дней пасхального перемирия и указав на значение подобных мирных инициатив сторон для жителей региона, подчеркнул необходимость жесткой системы наблюдения за исполнением режима прекращения огня. Он сообщил, что профильная подгруппа в настоящее время „занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта“. „Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных“, — подчеркнул полпред РФ, общаясь с журналистами по итогам минской встречи 4 апреля.

Между тем уже утром 11 апреля представители ДНР заявили о намеренном срыве украинскими силовиками режима прекращения огня и обратились в ОБСЕ с требованием расследовать обстрелы Донецка . По данным ДНР, в результате интенсивного огня украинской армией были ранены семь мирных жителей и повреждены как минимум 37 объектов жилья и гражданской инфраструктуры в республике. Весеннее и пасхальное перемирия не привели к укреплению режима тишины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения», — констатировал 12 апреля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

"По вине Киева 10 апреля вновь сорвано согласованное контактной группой разведение сил и средств в Станице Луганской, — продолжил он. — Украинские военные замечены внутри участка разведения в Золотом". При этом, как добавил Лукашевич, в нарушение минских соглашений за последние две недели зафиксировано присутствие более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня, в Полтавке и зенитные ракетные комплексы С-300 в Володарском. «Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке, сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции», — отметил он.

По данным ЛНР, 13 апреля в присутствии наблюдателей ОБСЕ украинские силовики обстреляли сотрудников предприятия «Лугансквода» во время аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в районе села Обозное. В день поминовения усопших, который по православному канону в этом году выпал на воскресенье, 15 апреля, украинские силовики обстреляли в Донбассе районы кладбищ.