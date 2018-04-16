Главный технический ВУЗ Украины ликвидировал факультет авиации и космоса 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики, экс-депутат Верховной Рады Андрей Павловский.
«Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины… а незадолго до того в НТТУ «КПИ» ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!», — написал Павловский.
Как пишет интернет-издание «Украинская правда», в КПИ подтвердили эту информацию.
В то же время более расширенный комментарий по данному вопросу изданию получить не удалось, так как «лицо, которое может объяснить причины ликвидации факультета» не выходит на связь с журналистами.