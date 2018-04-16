Главный технический ВУЗ Украины ликвидировал факультет авиации и космоса

Андрей Павловский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики, экс-депутат Верховной Рады

«Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины … а незадолго до того в НТТУ «КПИ» ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!», — написал Павловский.

Как пишет интернет-издание « Украинская правда », в КПИ подтвердили эту информацию.

В то же время более расширенный комментарий по данному вопросу изданию получить не удалось, так как «лицо, которое может объяснить причины ликвидации факультета» не выходит на связь с журналистами.