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Киевляне и гости украинской столицы по-разному оценили деятельность Порошенко — видеоопрос
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Киевляне и гости украинской столицы по-разному оценили деятельность Порошенко — видеоопрос 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом гласит видеоопрос издания Ukraina.ru, который проходил на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
«Если характеризовать одним словом, это слово «крах», — заявил один из респондентов.
Были и те, кто отказывались отвечать или указывали, что их ответы будут слишком жесткими.
«Я сейчас скажу, а вы обидитесь», — рассказал один из опрошенных.
В то же время, находились и люди, которые позитивно оценили деятельность Порошенко на посту президента Украины. Один из опрошенных поставил ему четверку по пятибалльной шкале.
«Если одним словом, то это «стабильность», — заявила одна из опрошенных девушек.
В целом, мнения киевлян и гостей столицы по поводу Порошенко разделились.
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