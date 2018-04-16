Киевляне и гости украинской столицы по-разному оценили деятельность Порошенко — видеоопрос

Об этом гласит видеоопрос издания Ukraina.ru, который проходил на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

«Если характеризовать одним словом, это слово «крах», — заявил один из респондентов.

Были и те, кто отказывались отвечать или указывали, что их ответы будут слишком жесткими.

«Я сейчас скажу, а вы обидитесь», — рассказал один из опрошенных.

В то же время, находились и люди, которые позитивно оценили деятельность Порошенко на посту президента Украины . Один из опрошенных поставил ему четверку по пятибалльной шкале.

«Если одним словом, то это «стабильность», — заявила одна из опрошенных девушек.

В целом, мнения киевлян и гостей столицы по поводу Порошенко разделились.