КС Украины призвал власти пересмотреть решение по статусу русского языка

Местным властям на Украине следует пересмотреть решения о региональном статусе русского языка с учетом признания неконституционным «языкового закона». Такую точку зрения выразил председатель конституционного суда (КС) страны Станислав Шевчук.

Ранее КС Украины признал закон об основах языковой политики, который придавал русскому языку статус регионального, не соответствующим положениям Конституции. Шевчук в частности высказался о необходимости пересмотра решения о введении русского языка в качестве регионального в Николаевской области. Он призвал региональные власти руководствоваться статьей 10 Конституции страны, которая закрепляет за украинским статус государственного, но одновременно гарантирует свободное развитие, использование языков нацменьшинств, в том числе русского.

Отмененный закон о языковой политике был принят в 2013 году и предусматривал возможность официального использования русского в 13 из 27 регионов страны.