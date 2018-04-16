Глава КС Украины призвал местных властей отменить решения по русскому языку

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости . Местные власти на Украине после признания «языкового закона» неконституционным должны пересмотреть свои решения о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с конституцией, заявил глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук.

КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

"Это решение нужно пересмотреть (о введении русского языка как регионального в Николаевской области — ред.) и для чистоты юридического процесса нужно принять другое. Но невозможно принять решение, ссылаясь на норму закона (об основах языковой политики — ред.), утратившего силу. После решения конституционного суда не возобновлено действие предыдущего закона и возникла определенная законодательная дыра (в языковой сфере — ред.)", — приводит слова Шевчука агентство УНИАН

При этом он пояснил, что в этой ситуации для регулирования языковых отношений властям следует приметь статью 10 конституции Украины, которая является «нормой прямого действия».

Статья 10 конституции Украины гласит, что на Украине государственным является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. При этом на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита российского языка и других языков национальных меньшинств.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.