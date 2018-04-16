Защита обжаловала запрет капитану «Норда» покидать Украину 

Адвокаты подали апелляцию на решение украинского суда запретить капитану крымского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко посещать Крым и покидать Украину.
Об этом сообщил адвокат капитана Александр Руденко, передает РИА Новости.
«Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства», — заявил он.
Напомним, что на Украине Горбенко обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». За капитана рыболовецкого судна был внесен залог, его выпустили из СИЗО Херсона.
Позже Горбенко обвинили в незаконной ловле рыбы. В качестве меры пресечения суд в виде личного обязательства запретил ему посещать Крым. Кроме того, у капитана забрали документы, которые дают ему право выезжать из Украины.
Сейчас Горбенко находится у родственников в Мелитополе.