Защита обжаловала запрет капитану «Норда» покидать Украину

Об этом сообщил адвокат капитана Александр Руденко, передает РИА Новости.

«Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства», — заявил он.

Херсона. Напомним, что на Украине Горбенко обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». За капитана рыболовецкого судна был внесен залог, его выпустили из СИЗО

Позже Горбенко обвинили в незаконной ловле рыбы. В качестве меры пресечения суд в виде личного обязательства запретил ему посещать Крым. Кроме того, у капитана забрали документы, которые дают ему право выезжать из Украины.

Сейчас Горбенко находится у родственников в Мелитополе.