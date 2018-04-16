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Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда
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Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил адвокат Александр Руденко.
Ранее Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный залог, после чего шкипера освободили из СИЗО Херсона. На решение суда была подана апелляция.
Позже Горбенко сообщили о том, что его подозревают в незаконной ловле рыбы. Судом ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом «посещать оккупированную территорию Крыма». Капитана обязали сдать документы, которые дают право на выезд из Украины. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.
«Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства», — сказал Руденко.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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