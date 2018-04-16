Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда

Ранее Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный залог, после чего шкипера освободили из СИЗО Херсона . На решение суда была подана апелляция.

Позже Горбенко сообщили о том, что его подозревают в незаконной ловле рыбы. Судом ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом «посещать оккупированную территорию Крыма ». Капитана обязали сдать документы, которые дают право на выезд из Украины. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.

«Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства», — сказал Руденко.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд».