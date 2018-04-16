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Украинские власти намерены избавиться от 72% госпредприятий
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Украинские власти намерены избавиться от 72% госпредприятий 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
На Украине насчитывается 3 444 государственные предприятия, почти треть из которых подлежит ликвидации или реорганизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на документ «Стратегическое видение управления государственными предприятиями», распространенный Минэкономразвития Украины.
В частности, в результате анализа было установлено, что на Украине насчитывается 3 444 государственных предприятия. Из них приватизации подлежат 893 предприятия, к передаче в концессию рекомендуется 359 предприятий (всего 1252 госкомпании), 1255 рекомендовано ликвидировать. Таким образом, украинские власти намерены избавиться от более 72% госпредприятий.
В отношении 378 государственных и казенных предприятий смена собственника не предусмотрена.
Следует отметить, что реформирование сферы управления госсобственностью является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ о получении кредитов.
Напомним, среди объектов большой приватизации есть четыре предприятия, приватизация которых будет проводитьсяв соответствии со старым законодательством о приватизации. Это Одесский припортовый завод, «Сумыхимпром», «Центрэнерго» и Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК).
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