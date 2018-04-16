Луценко объяснил, зачем в кабинете Холодницкого установили прослушку

По словам главы ведомства, необходимость в установке «жучков» возникла в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве.

Юрий Луценко. «В дальнейшем по делу отрабатывались версии причастности к сделке тех или иных лиц. Отрабатывались различные версии и было установлено его контакт с окружающими руководства САП, поэтому было принято решение с санкции суда установления специальной техники прослушивания», — сказал генеральный прокурор Украины

Дети бывшего главы управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка сообщили в правоохранительные органы , что после задержания их отца в ходе спецоперации против коррупции в фискальных органах к ним обратился мужчина и пообещал содействовать смягчению приговора. «Решала» заверял, что знаком с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом и главой САП Назаром Холодницким. После получения первого взноса в размере $200 тысяч он исчез из страны.

«В заявлении было указано, что, вероятно, эта взятка должна идти к главному военному прокурору Матиосу. Я расписал это заявление на Генеральную инспекцию. Генеральная инспекция без ведома Матиоса при участии СБУ открыла производство и провела соответствующие следственные действия. Было установлено, что посредник называл сумму в $200 тысяч для начала. Мы установили, что этот мошенник не имеет никакого отношения ни к Матиосу, ни к Генпрокуратуре . И дело было переквалифицировано с дачи взятки должностному лицу на мошенничество», — заявил Луценко.