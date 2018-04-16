Посольство РФ: члены экипажа «Норда» находятся в «подвешенном состоянии» 

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Члены экипажа задержанного на Украине российского сейнера «Норд» находятся в «подвешенном состоянии», помощь им оказывают российские дипломаты. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил представитель посольства РФ на Украине.
"Экипаж «Норда» находится в Херсоне. После того, как украинская сторона отказала им в выезде по имеющимся у них документам, все члены экипажа оказались в непонятном положении", — сказал дипломат. «Получается, что они в определенном смысле подвисли: домой, к семьям, вернуться не могут, при этом средства к существованию у них ограничены», — добавил сотрудник посольства.
По его словам, российская дипмиссия в Киеве находится на постоянной связи с Генконсульством РФ в Харькове, которое непосредственно оказывает помощь экипажу.
Кроме того, сказал дипломат, сегодня ожидается апелляция на решение о незаконном вылове рыбы капитаном «Норда» Владимиром Горбенко. «Мы ждем соответствующей информации от адвокатов», — добавил он.
Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около 1355 долларов), который был внесен в тот же день. 10 апреля, он был отпущен, при этом уточнялось, что капитан должен являться в управление Службы безопасности Украины для проведения следственных действий. Позже Горбенко предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, однако ему запрещено посещать Крым.
Дела остальных членов экипажа «Норда» рассматривал Приморский районный суд Мариуполя, который назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно. Служба безопасности Украины допрашивала моряков.