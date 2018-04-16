Украинская прокуратура намерена проверить поездку детей Асада в Крым

В прокураторе напомнили, что лица, нарушающие украинское законодательство, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность, или будет запрет въезда на территорию Украины", — заявила Тихончик.

Представитель прокуратуры добавила, что заявлений, на которые они могли бы отреагировать, пока не поступало, но ведомство готово рассмотреть этот вопрос.

Ранее сирийский глава рассказал, что его дети в прошлом году посетили лагерь «Артек» в Крыму. После этого заявления он был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».