Украинская прокуратура намерена проверить поездку детей Асада в Крым 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав Генпрокуратуры Украины, готова проверить, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада из-за отдыха его детей в лагере «Артек». Об этом сообщила представитель ведомства Татьяна Тихончик «Громадському радио».
В прокураторе напомнили, что лица, нарушающие украинское законодательство, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
"Понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность, или будет запрет въезда на территорию Украины", — заявила Тихончик.
Представитель прокуратуры добавила, что заявлений, на которые они могли бы отреагировать, пока не поступало, но ведомство готово рассмотреть этот вопрос.
Ранее сирийский глава рассказал, что его дети в прошлом году посетили лагерь «Артек» в Крыму. После этого заявления он был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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