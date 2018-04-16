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В Киеве оценят шансы Асада стать уголовником
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В Киеве оценят шансы Асада стать уголовником 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.
Она напомнила, что Уголовный кодекс был дополнен статьей 332-1 о нарушении порядка въезда-выезда в Крым, который Украина считает «временно оккупированной территорией».
«К уголовной ответственности могут быть привлечены общественные или должностные лица, нарушающие украинское законодательство в политических целях. То есть, если ребенок-иностранец пересекает не через определенные пункты пропуска, понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность или будет запрет въезда на территорию Украины», — отметила Тихончик.
Тихончик также ответила на вопрос, может ли прокуратура открыть уголовное производство по Башару Асаду за то, что его дети ездили в Крым.
«Пока таких заявлений не было в прокуратуру, чтобы мы могли отреагировать. Но мы рассмотрим вопрос о возможности квалификации преступления именно по этому факту. Будем рассматривать», — отметила Тихончик.
Ранее сообщалось, что двое сыновей и дочь президента Сирии Башара Асада посетили легендарный лагерь в Гурзуфе
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