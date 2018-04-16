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Выборочная дружба: Киев хочет оставить от договора с РФ языки нацменьшинств, Крым и Чернобыль
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Выборочная дружба: Киев хочет оставить от договора с РФ языки нацменьшинств, Крым и Чернобыль 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Киев хочет не денонсировать документ совсем, а только отменить его отдельные статьи.
«Раздел договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве, в котором сказано о международно признанных границах Украины. Крым — это территория Украины, неконтролируемые 400 км — это границы Украины. И мы хотели бы этот раздел оставить в обязательном порядке», — сказала она.
Во второй статье договора говорится о том, что Москва и Киев признают территориальные границы друг друга на момент подписания в 1997 году и ратификации в 1999-м. Иными словами, согласно договору, Россия де-юре признаёт Крым украинским регионом.
«Есть раздел, где совместно с Российской Федерацией нужно осуществлять мероприятия по Чернобыльской катастрофе, потому этот раздел договора денонсировать не нужно. Есть раздел, который говорит о поддержке и признании языков национальных меньшинств», — добавила Луценко.
Население Крыма, перешедшее под юрисдикцию России четыре года назад, имеет возможность читать прессу, слушать радиопередачи и смотреть телевизионные программы в том числе на украинском языке. Киев, напротив, старается полностью искоренить общение и документооборот на русском языке. Закон «Об образовании» предусматривает к 2020 году перевести обучение во всех работающих сегодня русскоязычных школах, которых, по данным Россотрудничества, насчитывается 581, на государственный язык.
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