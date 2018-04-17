Украинский народный трибунал завершил слушания по обвинениям в пропаганде войны

ДОНЕЦК , 17 апреля. / ТАСС /. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) во вторник завершил рассмотрение четвертого блока обвинений, касающегося пропаганды войны. В ходе двухдневной работы были допрошены 15 свидетелей и потерпевших.

Как сообщила Донецкому агентству новостей председательствующий судья УНТ Елена Шишкина, трибунал ознакомился с фото— и видеоматериалами, показаниями экспертов, в том числе лингвистов и журналистов, а также представителей духовенства.

Пропаганда войны подпадает под статью 436 Уголовного кодекса Украины . Совершившим подобные преступления грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Материалы по делу и показания свидетелей

В ходе заседания УНТ показания дали, в том числе, две жительницы Луганщины, которые рассказали о кампании по запугиванию, которую вел режим Порошенко с 2014 года против живущих в Донбассе граждан Украины. Так, они рассказали о распространении листовок и рассылке sms-сообщений, в которых звучали прямые угрозы в адрес жителей региона. Часть этих агитационных материалов свидетели сохранили и передали УНТ для приобщения к делу.

Кроме того, свидетелем выступил диакон Александр из Горловки , который передал суду видеоматериалы об участии представителей неканонического Киевского патриархата в пропаганде войны.

"У меня есть при себе видеоролики, где показано, как «патриарх» Филарет благословляет силы ВСУ на вооруженное подавление народа Донбасса, на боевые действия. Это видео, где он заявляет, что Донбасс за свои грехи должен умыться кровью, — приводит слова священнослужителя Донецкое агентство новостей. — Если мы пересмотрим ролики 2014 года, когда бушевал «майдан», то мы увидим, что на сцене рядом с агитаторами стояли священники Киевского патриархата и греко-католической церкви".

СМИ как инструмент пропаганды

Особое внимание было уделено роли СМИ в пропаганде войны, а также препятствованию журналистской деятельности на Украине. Свою историю рассказала журналист Светлана Молчан, работавшая в районной газете «Славяносербские вести», которая издавалась в одноименном населенном пункте Луганской области. По ее словам, «в первые же дни военных действий в Донбассе Украина свела к минимуму деятельность редакции». Она пояснила, что механизм подписки, по которой распространялась газета, оказался свернут, когда начался конфликт, все банковские счета «Славяносербских вестей» были заблокированы летом 2014 года, финансирование издания прекратилось.

"Беспрерывные обстрелы, которые продолжаются и сегодня, также не позволяют полноценно работать. Были ситуации, когда спать приходилось где придется: в редакции, в подвалах. Что это, если не препятствование работе?" — задалась вопросом свидетель.

Кроме того, Молчан указала на то, что подконтрольные режиму Порошенко СМИ постоянно ведут пропаганду, направленную на разжигание войны, межнациональной розни, а также оправдание актов военной агрессии против мирного населения Донбасса. «На Украине действует цензура, и те журналисты, которые пытаются объективно освещать происходящее, которые пытаются услышать не только одну сторону, но и вторую, подвергаются жестокой критике и прессингу», — резюмировала она.

Украинский народный трибунал

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске , объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела и материалы по преступлениям рассматриваются на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и так далее. На прошлых заседаниях трибуналом были рассмотрены обвинения по трем блокам — использование вооруженных сил против гражданского населения, создание незаконных вооруженных формирований, а также пытки, грабежи и разбой.