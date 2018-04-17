Украинский народный трибунал возобновил заседание по обвинениям против режима Порошенко

ДОНЕЦК , 17 апреля. / ТАСС /. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) 17 апреля возобновил рассмотрение блока обвинений о пропаганде войны. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В рамках заседания по этому блоку УНТ 16 апреля допросил девять потерпевших и свидетелей. В работе трибунала принимают участие председательствующая судья УНТ Елена Шишкина , судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко , обвинитель Сергей Кожемякин , защитник Елена Гридина, а также коллегия присяжных заседателей.

Все статьи обвинения разделены на блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т. д. Уже рассмотрены обвинения по трем блокам: использование вооруженных сил против гражданского населения, создание незаконных вооруженных формирований, а также пытки, грабежи и разбой.