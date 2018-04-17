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Украинский народный трибунал возобновил заседание по обвинениям против режима Порошенко
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Украинский народный трибунал возобновил заседание по обвинениям против режима Порошенко 

ТАСС 1 час назад
ДОНЕЦК, 17 апреля. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) 17 апреля возобновил рассмотрение блока обвинений о пропаганде войны. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
В рамках заседания по этому блоку УНТ 16 апреля допросил девять потерпевших и свидетелей. В работе трибунала принимают участие председательствующая судья УНТ Елена Шишкина, судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко, обвинитель Сергей Кожемякин, защитник Елена Гридина, а также коллегия присяжных заседателей.
Обвинения выдвинуты против восьми представителей нынешней украинской власти: президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и бывшего премьер— министра Арсения Яценюка.
Все статьи обвинения разделены на блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т. д. Уже рассмотрены обвинения по трем блокам: использование вооруженных сил против гражданского населения, создание незаконных вооруженных формирований, а также пытки, грабежи и разбой.
В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела и материалы по преступлениям рассматриваются на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.
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