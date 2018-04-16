Скубченко: Мирный план Авакова является оккупационным 

Аваков разродился своим «мирным планом» возвращения Донбасса, который, по сути, является планом именно оккупационным. Потому что мирный план предполагает договорённости и примирение равных сторон.
Аваков же настаивает, что там живут не люди, а здесь — сверхчеловеки, которые должны этих тех не людей научить, как надо жить и что любить. Предлагает, помимо прочего, фильтрацию населения и поражение в гражданских правах на неопределённый срок. В частности, лишения права избирать и быть избранным в своей стране.
Поражение на срок, надо полагать, пока, как надеется Аваков, там найдётся хотя бы один полудурок с промытыми тотальной пропагандой мозгами, который возжелает проголосовать за него. Вот что примечательно. По нелюдям антинародного фронта и по самому Авакову трибунал уже четыре года рыдает. Их рейтинг в Украине — минус 10%, а они на какое-то своё политическое будущее в нашей стране надеются. ДБЪ