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Скубченко: Мирный план Авакова является оккупационным
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Скубченко: Мирный план Авакова является оккупационным 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Аваков разродился своим «мирным планом» возвращения Донбасса, который, по сути, является планом именно оккупационным. Потому что мирный план предполагает договорённости и примирение равных сторон.
Аваков же настаивает, что там живут не люди, а здесь — сверхчеловеки, которые должны этих тех не людей научить, как надо жить и что любить. Предлагает, помимо прочего, фильтрацию населения и поражение в гражданских правах на неопределённый срок. В частности, лишения права избирать и быть избранным в своей стране.
Поражение на срок, надо полагать, пока, как надеется Аваков, там найдётся хотя бы один полудурок с промытыми тотальной пропагандой мозгами, который возжелает проголосовать за него. Вот что примечательно. По нелюдям антинародного фронта и по самому Авакову трибунал уже четыре года рыдает. Их рейтинг в Украине — минус 10%, а они на какое-то своё политическое будущее в нашей стране надеются. ДБЪ
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